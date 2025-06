Mehdi Taremi vorrebbe ancora rimanere all'Inter, ma la situazione attorno all'iraniano si fa sempre più complicata. Non parteciperà al Mondiale per club per via della guerra tra Iran e Israele che ad oggi lo tiene bloccato a Teheran, il che crea anche problemi a Chivu in vista del torneo in Usa e pone l'Inter nella condizione di lavorare su profili come Hojlund e Bonny non più come alternativi ma come complementari, si legge oggi su Tuttosport.

Bonny costa 20-25 milioni di euro, cifra che potrebbe abbassarsi inserendo delle contropartite ma non Pio Esposito, che l'Inter non vuole mettere sul tavolo. Per Hojlund, invece, di milioni ne servirebbero 45. La corte dell'Inter non lascia indifferente il danese e il suo entourage, si lavora su un possibile prestito con diritto di riscatto oppure obbligo condizionato a determinate condizioni nell'annata successiva, ma l'Inter non vorrebbe andare oltre quota 30-35.