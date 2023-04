Milan Skriniar rischia seriamente di aver chiuso qui la sua avventura all'Inter. Poche possibilità di vederlo in campo, anche qualora l'Inter dovesse andare in finale di Champions League il 10 giugno.

"Nello specifico dovrebbero servire 40 giorni per smaltire le prime fasi post operazione, poi servirà tempo per ritrovare la condizione", riporta Tuttosport, secondo cui il Paris Saint-Germain spingeva da tempo per sistemare il problema alla schiena in vista del ritiro. "L'accordo col Psg, infatti, non è in discussione ed è probabile che l'intervento sia stato concordato fra Inter e Psg", si legge.