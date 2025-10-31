Tuttosport si schiera dalla parte dei Comitati di quartiere nella vicenda riguardante lo stadio di San Siro. Secondo il quotidiano, infatti, il verbale di collaudo del 10 ottobre 1955, unico documento citato dalla Soprintendenza per stilare il parere sulla tutela del secondo anello, attesta l'uso delle gradinate già dall'11 settembre dello stesso anno.

Ciò nonostante la data fissata per far scattare il vincolo è il 10 novembre, quella del collaudo definitivo, che racchiude tutti i verbali precedenti. La sovintendente Emanuela Carpani ha comunque deciso di non accettare l'invito in commissione Affari istituzionali a Palazzo Marino, nella sede del Comune di Milano, per specificare i dettagli del suo parere. Nel frattempo il rogito per la cessione ai club è slittato a settimana prossima.