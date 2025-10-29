La Lega Serie A annuncia delle novità nella registrazione dei numeri di maglia per la stagione 2025/26, dove spiccano anche quattro new entry in casa Inter a poche ore dalla sfida di San Siro contro la Fiorentina. Il terzo portiere a disposizione tra i pali, complice anche il triste fatto di cronaca che ha coinvolto Josep Martinez, sarà Alain Taho: il classe 2007 albanese ha scelto di indossare il numero 60. Gli altri tre baby nerazzurri aggiunti alla lista sono invece Mattia Mosconi (numero 48), Christos Alexiou (numero 51) e Matteo Lavelli (numero 53).