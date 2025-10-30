All'Inter mancano due rigori anche piuttosto evidenti. Due penalty chiari non fischiati né in campo né con l'aiuto del VAR quando il punteggio era fermo ancora sullo 0-0.

La Gazzetta dello Sport analizza la doppia trattenuta di Comuzzo su Esposito. "Nella prima frazione (30’), il viola cintura vistosamente e in maniera ripetuta l’interista, franandogli addosso. Nella ripresa (9’), c’è il replay, con l’aggravante cravatta. Per Sozza non ci sono gli estremi per fischiare e il Var Ghersini lascia la decisione del campo. Rimangono molti dubbi", sottolinea la rosea.

In realtà, di dubbi non ce ne sono: rimangono molti errori, non molti dubbi.