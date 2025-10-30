Dalle 15 di oggi, l'Inter ha messo in vendita i biglietti per il match valido per l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Venezia, in programma mercoledì 3 dicembre, a San Siro, con fischio d'inizio alle 21. Come di consueto, la prima fase sarà riservata agli abbonati Serie A BASE e PLUS, che potranno confermare il proprio posto di campionato o sceglierne uno differente tra quelli già disponibili. Tutti i dettagli:



ABBONATI BASE E PLUS

Dalle 15:00 di giovedì 30 ottobre fino alla mezzanotte di lunedì 3 novembre Sarà possibile:

confermare il proprio posto di campionato, rinunciando alla possibilità di spostarsi;

scegliere un posto alternativo tra quelli già disponibili o liberati da altri abbonati.

In questa fase i biglietti saranno tutti caricati sulla tessera Siamo Noi, sulla quale è l’abbonamento.

Al termine di questa fase, i posti non confermati verranno liberati.

VENDITA LIBERA

Dalle 12:00 di martedì 4 novembre: vendita libera aperta a tutti i tifosi

I biglietti acquistati in questa fase saranno in formato PDF mobile.

BIGLIETTI BASE E PLUS

Anche per la Coppa Italia saranno disponibili le due consuete tipologie di tariffa:

BASE: biglietto a prezzo inferiore, per cui non è previsto il cambio nominativo. Come per gli abbonamenti alla stagione 2025-26, Inter punta a premiare i tifosi più fedeli, che vogliono stare accanto alla squadra a San Siro.

PLUS: biglietto a tariffa flessibile, che permette di effettuare un cambio di nominativo.