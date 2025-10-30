L'Inter Under 23 è riuscita a conquistare il pass per gli ottavi di Coppa Italia di Serie C, battendo all'ultimo respiro l'Ospitaletto. La squadra di Vecchi sfiderà nel prossimo turno il Renate, affrontato già in campionato (1-1 il risultato finale).

Ecco il tabellone completo:

Inter U23-Renate

Pro Vercelli-Atalanta U23

Sambenedettese-Union Brescia

Ravenna-Arzignano

Arezzo-Latina 

Ternana-Giugliano

Potenza-Audace Cerignola

Sorrento-Crotone

Data: Gio 30 ottobre 2025 alle 23:11
Autore: Raffaele Caruso
