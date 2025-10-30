Ottime notizie dalla Pinetina, all'indomani della bella vittoria dell'Inter sulla Fiorentina: come da copione, Marcus Thuram ha svolto metà allenamento con il gruppo, per poi proseguire con un lavoro personalizzato. Da capire cosa succederà nei prossimi due giorni, quando Cristian Chivu deciderà se inserirlo tra i convocati per il lunch match contro l'Hellas Verona di domenica. Il francese era ai box dallo scorso 30 settembre, un mese esatto fa, per un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra accusato nella gara contro lo Slavia Praga. Lo riporta Sky Sport. 

Data: Gio 30 ottobre 2025 alle 13:45
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
