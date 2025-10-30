Carmine Gautieri,ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha commentato l'ultima giornata di Serie A." Il Napoli ha ottenuto una vittoria fortunata contro un ottimo Lecce che non meritava la sconfitta. Però i campionati si vincono anche con gli 1-0 e lo dimostra anche quanto accaduto l'anno scorso", ha esordito.

“L’Inter ha qualcosa in più rispetto alle altre. Ha avuto una reazione forte, importante, da squadra", ha poi aggiunto. "La Fiorentina? “Esprime un buon calcio ma le annate così diventano pericolose", ha concluso.