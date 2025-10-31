"Vanno dette due cose su Fiorentina-Inter: la prima è che la squadra di Pioli è stata tenuta a galla da De Gea che per 70 minuti ha fatto quattro-cinque parate pazzesche. La seconda cosa è che ci sono le idee di Chivu perché giocare con Bisseck centrale e dare fiducia a Sucic, anche perché Mkhitaryan è fuori, è un inserimento di giocatori di un certo livello in un contesto già sperimentato". Pensieri e parole di Walter Zenga che, presente nel salotto di Sky Sport, ha commentato il risultato del match di martedì scorso ottenuto dalla squadra di Cristian Chivu contro quella di Stefano Pioli.

"In più va sottolineato la parola che ha detto Chivu: pazienza. L’Inter ha giocato per novanta minuti con grande pazienza nella trequarti avversaria cercando sempre la soluzione. Nel primo tempo non hanno tirato tanto da fuori area, anzi quasi niente, e paradossalmente il primo gol è arrivato con questa conclusione di Calhanoglu da fuori area che è anche una soluzione" ha continuato prima di aggiungere: "Il Chivu pensiero non è positivo soltanto perché ha vinto, perché sabato scorso a Napoli pur avendo perso ha fatto una conferenza stampa perfetta. Quindi sia nel bene che nel male, Chivu ha un modo di esprimersi esaltante".