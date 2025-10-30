Riccardo Trevisani parla a Pressing della prova dell'Inter contro la Fiorentina, dei singoli, di Chivu e dell'arbitraggio. "Bisseck ha il passo per marcare Acerbi e all'Inter mancavano anche Mkhitaryan e Thuram, cioé la spina dorsale della squadra che per anni ha fatto molto bene. Però l'Inter ha la rosa lunga, per me tutta la vita ha la rosa più forte del campionato. Chivu? Avrebbe potuto aggrapparsi al rigore a Napoli e ha detto tutt'altro, ha spostato il focus e la squadra ha reagito col 3-0 alla Fiorentina. Le sue dichiarazioni post-Napoli sono un unicum per il calcio italiano".

"Esposito ha fatto una partita pienamente sufficiente, non ha segnato ma non si può far gol in tutte le partite - commenta ancora Trevisani -. Nei primi 7 cannonieri in A c'è solo un attaccante, Bonazzoli. Non segna Lautaro, figurati se deve segnare Esposito. Il rigore nel secondo tempo? Comuzzo fa una cintura uguale, anche peggio di quella del primo tempo. E' un rigore facilissimo, solare anche in campo".