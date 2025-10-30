In casa Hellas Verona c'è un minimo di apprensione per le condizioni fisiche di Suat Serdar e Unai Nunez, entrambi da valutare in vista del lunch match di domenica contro l'Inter. Lo riporta Tuttohellasverona.it, ricordando che nella sfida con il Como il centrocampista tedesco è uscito in anticipo dal campo per un problema al ginocchio, mentre il difensore spagnolo dovrà essere valutato dopo l'acciacco fisico che l'ha portato ad abbandonare il terreno di gioco nei primi minuti del match con il Cagliari, obbligandolo poi a saltare l'appuntamento del Sinigaglia. 

Sezione: L'avversario / Data: Gio 30 ottobre 2025 alle 21:40
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
