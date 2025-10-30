Momento emozionante ieri notte a San Siro quando, dopo il triplice fischio di Inter-Fiorentina, Nicolò Barella ha pensato bene di 'spingere' sotto la Curva Nord il grande ex Edin Dzeko, nerazzurro dal 2021 al 2023 con 22 gol in 69 partite, per prendersi i meritati applausi dei suoi vecchi tifosi.

Il Biscione non dimentica e omaggia il Cigno di Sarajevo con un post pubblicato su Instagram: "Interista una volta, interista per sempre", il messaggio che vale più di mille parole. 

Sezione: Focus / Data: Gio 30 ottobre 2025 alle 20:42
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print