La nona giornata di Serie A cala il sipario con Pisa-Lazio, ultimo match del primo turno infrasettimanale della stagione. Biancocelesti e nerazzurri non si fanno male e non vanno oltre lo 0-0 che muove di poco la classifica di entrambe le squadre: quella di Sarri aggancia l'Udinese e il Torino a 12 punti, mentre i toscani salgono a quota 5, ora a pari punti con il Verona. Da segnalare gli infortuni di Mario Gila e Luca Pellegrini: domenica 9 novembre, a San Siro, è in programma Inter-Lazio.