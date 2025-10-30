Finisce 1-2 il match tra Cagliari e Sassuolo, avversarie all'Unipol Domus nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A. La perla che sblocca la gara arriva al 54', con la punizione al bacio di Laurienté che lascia impietrito Caprile e porta in vantaggio gli emiliani. La reazione rossoblu è nella traversa centrata da Zappa, ma i neroverdi appena 10' dopo il primo gol trovano il raddoppio con il mancino rasoterra di Pinamonti. Utile solo per le statistiche il primo gol rossoblu dell'ex interista Sebastiano Esposito, che nel primo tempo se ne era visto annullare un altro per posizione di fuorigioco.