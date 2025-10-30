Emiliano Viviano era ieri ospite negli studi di Pressing, dove ha parlato di quanto accaduto durante Inter-Fiorentina. "Se si allena la capacità di reagire? Si allena tutto. L'Inter gioca, ha giocato anche a Napoli, specialmente il primo tempo. I nerazzurri per me sono i migliori del campionato. Devono continuare così, girare, inserire nuovi, cambiare posizioni. Bisseck che ha fatto il centrale, hanno Sucic, Pio Esposito, Bonny".

"Chivu meglio di Inzaghi? No. Mi piace, ha personalità, ma Inzaghi ha fatto la storia recente dell'Inter - prosegue Viviano - Come per Pio Esposito, di cui non parlo apposta per non bruciarlo, Inzaghi ha fatto grandi cose. In quattro mesi non si può dire che Chivu sia meglio di Inzaghi. Poi a me è piaciuto tutto di Chivu: la comunicazione, la personalità, il cambiare qualcosa che non gli piaceva perché ci vuole coraggio in una squadra vincente. Ho anche giocato con lui".

Poco da dire sul rigore non dato nel secondo tempo all'Inter. "La dinamica dell'atteggiamento del corpo di Comuzzo è chiara: non guarda mai la palla, è girato".