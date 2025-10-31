Quando torna Marcus Thuram? È questa la domanda che si pone Chivu e il tifoso dell'Inter. A distanza esatta di un mese, da quel 30 settembre in cui si fece male contro lo Slavia Praga, il francese ieri è tornato in gruppo, ma svolgendo l'allenamento con i compagni solo in parte. Poi - come riferisce la Gazzetta dello Sport - l'attaccante ha continuato con esercizi personalizzati, staccandosi dal gruppo. E lo stesso menù è previsto anche per oggi, mentre da domani sarà totalmente con la squadra.

"Chivu valuterà se portarlo a Verona, eventualità tutt’altro che scontata: in ogni caso, Marcus si fermerebbe in panchina al Bentegodi", spiega la rosea. Insomma, il rientro effettivo in campo è previsto per il match con il Kairat Almaty di mercoledì prossimo. Dalla Champions alla Champions...