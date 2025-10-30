Il tris schiaffato alla Fiorentina conferma l'Inter come miglior attacco della Serie A. I nerazzurri contano ben 22 gol fatti dopo nove giornate di campionato, con il Napoli primo inseguitore tenuto a distanza di sicurezza: finora la squadra di Conte, prima in classifica a +3, ne ha messi a segno 16. Tra i punti di forza offensivi della banda di Chivu c'è anche un difensore con il vizio del gol e dell'assist che risponde al nome di Federico Dimarco.

Il 32 interista in questa stagione ha timbrato il cartellino per due volte (contro Sassuolo e Cremonese) e messo a referto tre passaggi vincenti (contro Juventus, Cagliari e ancora con i grigiorossi di Nicola), confermandosi come uno dei difensori più incisivi d'Italia e d'Europa. Un'ulteriore conferma del suo apporto in fase offensiva arriva dai dati statistici che lo vedono competere con dei giocatori ben più offensivi di lui e che ricoprono un ruolo diverso in campo.

Come testimonia il sito statistico WhoScored, infatti, prendendo in considerazione i cinque maggiori campionati europei (ovvero Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1), Dimarco si trova a pari merito al secondo posto con Rayan Cherki e Mohamed Salah con 18 occasioni da gol create. Un dato superiore a Lamine Yamal, stella del Barcellona ferma a quota 17. Il primo in graduatoria è invece Michael Olise, gioiello del Bayern Monaco che ne conta ben 29. L'ennesima conferma dell'importanza offensiva di Dimash per il Biscione.