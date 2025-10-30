Il tris schiaffato alla Fiorentina conferma l'Inter come miglior attacco della Serie A. I nerazzurri contano ben 22 gol fatti dopo nove giornate di campionato, con il Napoli primo inseguitore tenuto a distanza di sicurezza: finora la squadra di Conte, prima in classifica a +3, ne ha messi a segno 16. Tra i punti di forza offensivi della banda di Chivu c'è anche un difensore con il vizio del gol e dell'assist che risponde al nome di Federico Dimarco.
Il 32 interista in questa stagione ha timbrato il cartellino per due volte (contro Sassuolo e Cremonese) e messo a referto tre passaggi vincenti (contro Juventus, Cagliari e ancora con i grigiorossi di Nicola), confermandosi come uno dei difensori più incisivi d'Italia e d'Europa. Un'ulteriore conferma del suo apporto in fase offensiva arriva dai dati statistici che lo vedono competere con dei giocatori ben più offensivi di lui e che ricoprono un ruolo diverso in campo.
Come testimonia il sito statistico WhoScored, infatti, prendendo in considerazione i cinque maggiori campionati europei (ovvero Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1), Dimarco si trova a pari merito al secondo posto con Rayan Cherki e Mohamed Salah con 18 occasioni da gol create. Un dato superiore a Lamine Yamal, stella del Barcellona ferma a quota 17. Il primo in graduatoria è invece Michael Olise, gioiello del Bayern Monaco che ne conta ben 29. L'ennesima conferma dell'importanza offensiva di Dimash per il Biscione.
Most big chances created across Europe's top five leagues in 2025:— WhoScored (@WhoScored) October 30, 2025
◉ 29 - Michael Olise
◉ 18 - Rayan Cherki
◉ 18 - Mohamed Salah
◉ 18 - Federico Dimarco
◉ 17 - Lamine Yamal pic.twitter.com/tlUy8ll92X
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
