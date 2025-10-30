Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi interviene sulla decisione di disputare Milan-Como a Perth, in Australia, scelta che ha sollevato non poche polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.

"Ognuno esprime il suo pensiero - ha dichiarato Abodi a margine del Premio De Sanctis -. La scelta della Lega rientra nelle sue possibilità e credo che sia giusto coglierne anche gli aspetti positivi. Tuttavia, manca rispetto per i tifosi, perché lo spettacolo calcistico ha senso quando c’è il proprio pubblico. In questo caso si chiede un grande sacrificio, non solo economico: il problema è che spesso non si tiene conto del sentimento e dell’attaccamento dei sostenitori».

Il ministro ha poi aggiunto una riflessione più ampia: "Si tratta comunque di un evento speciale, in un momento speciale, un’iniziativa unica e irripetibile. Mi auguro però che ci sia la sensibilità di mitigare l’impatto di questa scelta, magari rendendo lo spettacolo accessibile a tutti e promuovendo una visione più aperta del calcio".