Non senza fatica, l'Inter U23 vince in casa dell'Ospitaletto Franciacorta per 1-2 e conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Dopo un primo tempo a reti bianche, i nerazzurri hanno sbloccato la partita al 57' con una meravigliosa punizione di Antonio David. Dopo aver resistito per una ventina di minuti, il pareggio di Pollio ha costretto la squadra di Vecchi a rifare tutto. Ci ha pensato Alexiou, all'88', a consegnare la vittoria all'Inter U23, quando mancavano pochi secondi alla lotteria dei calci di rigore. Inter U23 e Ospitaletto erano già state protagoniste di una partita ricca di colpi di scena in campionato, il 5 ottobre. In quell'occasione era finita 2-2, con un gol di Zuberek all'ultimo secondo a regalare il pari ai nerazzurri. Con questa vittoria la squadra di Vecchi resta tra le 16 in corsa per la Coppa Italia Serie C

IL TABELLINO

OSPITALETTO-INTER U23 1-2

Marcatori: David (I, 57'), Pollio (O, 81'), Alexiou (I, 88')

OSPITALETTO (4-4-2): Raffaelli; Casali, Diop (dal 74' Mazza), Possenti (dal 61' Sina), Sinn; Gualandris (dal 46' Contessi), Ievoli, Pollio, Tunjov (dal 46' Pavanello); Orlandi (dal 67' Nahrudnyy), Torri. A disposizione: Sonzogni, Bevilacqua, Regazzetti, Messaggi, Gobbi, Panatti, Guarneri, Bertoli. Allenatore: Andrea Quaresmini.

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Stante, Alexiou; Agbonifo, Topalovic, Fiordilino (dal 46' Kaczmarski), Berenbruch (dall'83' Kamaté), David; Mosconi (dal 63' Avitabile), Iddrissou (dal 63' Lavelli). A disposizione: Raimondi, Galliera, Cocchi, Mayé, Prestia, La Gumina, Zarate, Cerpelletti. Allenatore: Stefano Vecchi.

Ammoniti: Berenbruch

Arbitro: Andrea Palmieri (sez. di Brindisi)

Assistenti: Matteo Nigri (sez. di Trieste), Marco Munitello (sez. di Gradisca d'Isonzo)

Quarto ufficiale: Maksym Frasynyak (sez. di Gallarate)

RIVIVI IL LIVE

Fischia tre volte Palmieri: l'Inter U23 conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Ospitaletto battuto 1-2 con i gol di David e Alexiou. Nel mezzo, i padroni di casa avevano pareggiato con Pollio.

90' - Quattro minuti di recupero.

IL GOL - Su palla inattiva, svetta più in alto di tutti Alexiou. Raffaelli battuto e Inter che ritrova il vantaggio.

89' - GOOOOOOOOOOL DELL'INTER!!! ALEXIOU! IL CENTRALE GRECO RIPORTA AVANTI L'INTER, 1-2 A POCHI MINUTI DALLA FINE

87' - In caso di parità, è bene ricordare, sarebbero direttamente calci di rigore.

83' - Vecchi sostituisce l'ammonito Berenbruch per Kamaté.

IL GOL - Prodezza chiama prodezza. Dopo il gol bellissimo di David, Pollio pareggia con una botta sotto l'incrocio dei pali sugli sviluppi di corner. Immobile Melgrati, che comunque nulla avrebbe potuto.

81' - Pareggio dei padroni di casa: Pollio batte Melgrati, tutto da rifare per la seconda squadra dell'Inter.

79' - Ammonito Berenbruch, prima sanzione disciplinare della gara.

78' - Poco più di 10 minuti alla fine, la squadra di Vecchi cerca di addormentare la partita

75' - Cambia anche l'U23. Topalovic fa spazio a Zarate.

74' - Ultimo cambio per i padroni di casa. Esce Diop, entra Mazza.

67' - Quaresmini ci prova con Nahrudnyy. A lasciare il campo è Orlandi.

65' - Pavanello dal limite cerca il pari. Palla fuori.

63' - Anche Vecchi mette mano ai suoi: entra Lavelli in attacco, finisce la gara di Iddrissou. Spazio anche per Avitabile al posto di Mosconi.

61' - Cambia ancora l'Ospitaletto. Entra Sina per Possenti.

IL GOL - Gol bellissimo di David. Punizione dal limite, parte l'esterno sinistro di Vecchi. La sua pennellata trova la pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno e si spegne all'incrocio dei pali. Inter U23 avanti per 0-1.

57' - GOOOOOL DELL'INTER!!! ANTONIO DAVID LA SBLOCCA! 0-1 PER I NERAZZURRI!

56' - Orlandi vicino al vantaggio per gli orange. Sul filtrante di Pollio, il suo destro sfiora il palo.

49' - Cross di Agbonifo e colpo di testa di Iddrissou: la palla resta debole e centrale, Raffaelli blocca.

46' - Inizia il secondo tempo. Cambi all'intervallo per i padroni di casa, esce Tunjov ed entra Pavanello, esce Gualandris ed entra Contessi. L'Inter U23 invece manda in campo Kaczmarski per Fiordilino.

Fischia due volte Palmieri: si torna negli spogliatoi sullo 0-0. Inter U23 che ha sfiorato il gol dopo pochi secondi, poi occasioni migliori per l'Ospitaletto.

45' - Recupero al Corioni di Ospitaletto: un minuto. Negli ultimi minuti nessuna grande emozione.

34' - Ancora Cinquegrano provvidenziale. Questa volta interviene sulla linea e salva l'Inter U23. A calciare era stato Tunjov, dopo lo slalom tra le maglie bianche della squadra di Vecchi.

30' - Stante prova su cross di Topalovic da corner. Palla lontanissima dal bersaglio grosso.

23' - Momento complicato adesso per l'Inter U23, con Cinquegrano che salva tutto. Cross di Gualandris per Pollio. Il suo tiro a botta sicura viene alzato dal difensore sopra la traversa con un prodigioso intervento in scivolata.

20' - Fase di studio al Corioni, dopo un buon avvio dell'Inter U23.

14' - Si iscrive alla partita anche la squadra di casa. Torri calcia a incrociare: il pallone sfila davanti alla porta oggi difesa da Melgrati senza trovare la porta.

12' - Ancora Agbonifo! Questa volta Diop respinge il tiro del giocatore nerazzurro prima che possa arrivare a destinazione.

1' - L'avvio dell'Inter U23 è positivo: va vicino al gol Agbonifo, oggi schierato come quinto di destra. Bravo con i piedi Raffaelli a proteggere la sua porta.

20.32 - Inizia la sfida di Ospitaletto. Inter U23 in maglia bianca

20.29 - Pochi minuti al via allo stadio Gino Corioni di Ospitaletto.

L'Inter U23 torna in campo per la Coppa Italia Serie C: di fronte l'Ospitaletto Franciacorta. Le due squadre si sono già affrontate lo scorso 5 ottobre in campionato, quando a Monza finì 2-2 nel più spettacolare dei modi, con un gol di Zuberek in pieno recupero. Oggi le due compagini si affrontano per conquistare un posto agli ottavi di finale. Ecco le formazioni ufficiali, con il calcio d'inizio previsto per le 20.30.