Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Fabio Bazzani analizza così il momento dell'Inter: "Ci sono allenatori navigati ma Chivu si è approcciato molto bene, nella comunicazione, nell'approccio con lo spogliatoio. Riuscire a rimotivare la squadra non è così scontato. E lo sta facendo molto bene. Vedi una squadra viva, che oggi si riconosce nel proprio allenatore. Ci vuole sensibilità e credibilità in certi gruppo, e lo è stato sicuramente. E' un percorso lungo però il suo e porterà l'Inter a giocarsi lo Scudetto. Per me ha ancora la rosa più forte, anche come profondità. E più abituata a gestire il doppio impegno. Alla fine la scelta di Chivu è stata azzeccata, mi piace in tutto, anche nel gioco".

L'arrivo di Spalletti cambia qualcosa alla Juve?

"Cambia che può esaltare il reparto offensivo, in cui ha investito tanto. Può ridare continuità a Yildiz, può rimettere in condizione Vlahovic, che poi la partita di ieri per me era un messaggio al tecnico. Non potrà lavorare molto, visto che c'è la Champions, ma Spalletti è stato sempre un allenatore impattante e se la giocherà per la Champions. Una figura carismatica come Spalletti può aiutare i giocatori a essere più tranquilli e togliere l'ansia di essere alla Juve e dimostrare sempre qualcosa".