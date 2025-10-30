Brutte notizie per la Lazio, in questi minuti in campo contro il Pisa nella nona giornata di campionato. Sia Mario Gila che Luca Pellegrini sono stati sostituiti da Maurizio Sarri per dei problemi fisici: al loro posto sono entrati in campo Oliver Provstgaard e Manuel Lazzari: nelle prossime ore le condizioni dei due biancocelesti saranno valutate con più attenzione. La notizia riguarda da vicino anche l'Inter, avversaria della Lazio a San Siro il prossimo 9 novembre.