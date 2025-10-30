Intervistato da TMW Radio nel corso della trasmissione 'A Tutto C, il difensore dell'Arzignano Valchiampo, Alessandro Coppola, parla così delle squadre B nel campionato di Serie C: "È giusto che si dia fiducia ai giovani, ma devono anche meritarsela. Devono conquistarsi il posto con il lavoro e la qualità. Non è giusto giocare solo per una questione d’età: se uno è più pronto, deve giocare. Quindi sì ai giovani, ma solo se dimostrano di essere all’altezza".

C’è molto dibattito sulle seconde squadre: Inter, Juventus, Atalanta, Milan. Sei favorevole alla loro presenza in Serie C?

"Sì, penso che ci possano stare perché aumentano la competitività. Però dovrebbero servire davvero a far crescere i giovani del vivaio. Non ha senso se poi vengono riempite di stranieri. Una seconda squadra deve essere un trampolino per preparare i ragazzi alla prima squadra".