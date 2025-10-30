Graziano Cesari analizza a Pressing la prestazione arbitrale di Sozza in Inter-Fiorentina. "La prima richiesta di rigore avviene quando lontano dal pallone ci sono Esposito e Comuzzo che si trattengono molto 'affettuosamente'. La situazione è molto difficile, avallo la decisione di Sozza: sono due giocatori che si disinteressano del pallone, ma il danno è reciproco".

"Ben più importante - prosegue Cesari - è l'episodio del secondo tempo, mi chiedo come mai il Var Ghersini avalli la decisione che mi sembra non buona. Qui Pio Esposito cerca di prendere posizione, Comuzzo si gira dalla parte opposta e fa una 'cravatta'. Abbandona tutto e lascia il braccio. Sozza è un internazionale, sta facendo la Champions, è importantissimo anche a livello internazionale. Ghersini è appena arrivato al Var, figurati se interviene. L'ho detto domenica e lo confermo mercoledì, ma questa scelta è una follia. L'immagine è inquietante".

"Sul rigore dato all'Inter - conclude l'ex arbitro - credo siamo tutti d'accordo. Viti commette l'intervento, è un intervento estremo, non prende il pallone. Abbiamo cercato di vedere se Lautaro prende la palla col braccio, ma la prende col petto".