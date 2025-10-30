Alessio Tacchinardi commenta la prova dell'Inter nella gara contro la Fiorentina. "L'Inter è la più forte del campionato e quando accelera ha qualcosa in più. L'unico avversario che ha per me è Conte. Ha fatto una partita di grande intensità nel secondo tempo, ha tante individualità che possono farti male in qualsiasi momento. Mi è piaciuta molto la cattiveria quando ha voluto accelerare. Questo lo fanno le grandi squadre".

"Sucic? E' un gol alla Zidane, anche se non è ancora Zidane... - dice ancora Tacchinardi - Che ha talento lo avevamo visto anche al Mondiale per club. A livello societario non sbagliano un giocatore, Sucic è fortissimo. Esposito? A me piace, ma gioca in un contesto che gira alla perfezione. Vorrei vederlo in un'altra squadra. E' un lavoratore, lotta, ma è anche fortunato ad avere il contesto attorno".

Infine un commento ai rigori non fischiati ieri all'Inter. "Nel primo episodio anche Pio Esposito mette le mani addosso a Comuzzo, nel secondo no. E cominciano ad esserci tanti episodi pesanti".