La vittoria dell'Inter sulla Fiorentina ha avuto ripercussioni anche sulle quote scudetto. I nerazzurri, nonostante siano a -3 da Napoli e Roma in classifica, sono i favoriti secondo i bookmakers. Il successo finale dei ragazzi di Chivu scende da 3 a 2,32 su 888sport e 2,50 su Snai.

Il Napoli sale invece da 3 a 3,45, mentre il Milan è in lavagna a 5,40, rispetto ai 3,40 di soli tre giorni fa. Calano da 10 a 9 invece le quote della Roma di Gasperini, mentre la Juventus si gioca a 17.