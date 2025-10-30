Gianpaolo Calvarese, su Tuttosport, boccia completamente la prestazione di Simone Sozza, arbitro di Inter-Fiorentina. "Stava arbitrando davvero bene quest'anno, ma sbaglia Inter-Fiorentina - si legge - Mancano due rigori evidenti tra primo e secondo tempo, entrambi in favore dei nerazzurri, mentre il brianzolo ne concede uno - corretto - nel finale di gara".

"I protagonisti - si legge - sono sempre gli stessi, Pietro Comuzzo e Pio Esposito. Nel primo caso, il difensore si disinteressa completamente del pallone e trattiene reiteratamente con due mani il suo avversario, atterrandolo. Nel secondo, Comuzzo dà le spalle al pallone e cintura Esposito all'altezza del collo, tirandolo giù. Il Var Ghersini resta silente in entrambi i casi, senza richiamare Sozza all'On Field Review, sbagliando. A inizio partita, c'era stato un altro contatto discusso, per una spinta di Gudmundsson su Lautaro: rischiosa, ma lieve, sostenibile la scelta di lasciar correre2.