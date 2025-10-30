Beppe Bergomi analizza al Club di Sky Sport la prestazione dell'Inter e in particolare di Petar Sucic. "Per come sono i centrocampisti dell'Inter, tutti molto tecnici, Sucic è perfetto in quella zona di campo. Si è sempre espresso meglio a destra, ma con la Fiorentina ha fatto la sua partita a sinistra".

"Chivu - prosegue Bergomi - è stato intelligente, ha capito l'importanza della gara e non ha fatto tanti cambi. Mette il centrale più veloce che ha, Bisseck, a marcare l'avversario più difficile, Kean. E mette Pio Esposito per Bonny. Aspetta che la partita vada verso l'Inter. Nel primo tempo ha avuto due occasioni ma un ritmo abbastanza compassato, temeva magari le ripartenze della Fiorentina che ha costruito un centrocampo molto fisico, però nel secondo tempo ha accelerato, De Gea ha fatto parate importanti. Poi una volta sbloccata la partita c'è questo gol di Sucic che è una perla e la partita si è un po' chiusa".