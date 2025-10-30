L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha analizzato nel dettaglio gli episodi da moviola di Inter-Fiorentina, partita terminata 3-0 per i nerazzurri, ma non priva di polemiche. Ospite de La Domenica Sportiva, Bergonzi ha sottolineato le difficoltà avute dal direttore di gara Sozza, puntando il dito soprattutto su due episodi in area viola:

"È stata una serata complicata per Sozza, ci sono stati diversi episodi da valutare. Nel primo tempo c’è una trattenuta di Comuzzo su Esposito che, a mio avviso, era da rigore. L’arbitro ha lasciato correre, ma gli estremi c’erano tutti".

Ancora più evidente, secondo Bergonzi, quanto accaduto nella ripresa: "C’è un’altra trattenuta, sempre di Comuzzo su Esposito, molto chiara. Sozza doveva vederla e intervenire: Comuzzo mette il braccio sul collo dell’attaccante dell’Inter, lo abbatte a terra come in una mossa di wrestling. È rigore senza discussione".

L’ex fischietto critica anche la gestione del VAR: "Siamo stati fermi un minuto e mezzo, il VAR ha controllato ma non ha mandato l’arbitro al monitor. Non capisco il motivo: l’intervento andava rivisto. È un errore sia dell’arbitro che del VAR".

Bergonzi infine ha confermato la correttezza del rigore assegnato all’88’ per fallo di Viti su Bonny, ma ha ribadito: "Resta una macchia importante quel rigore non dato su Esposito, un fallo nettissimo".