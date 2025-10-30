"Calhanoglu calcia troppo forte i rigori, li tira benissimo. Non cambia mai, i portieri lo sanno ma è troppo preciso, è uno specialista", ha detto l'ex portiere Stefano Sorrentino, intervenuto ai microfoni di Rai durante La Domenica Sportiva nel post-gara di Inter-Fiorentina, partita sottoscritta dal turco con una doppietta.

"Da quando è tornato ai suoi livelli l'Inter sta crescendo, andando sempre più forte - ha continuato l'ex estremo difensore -. È la squadra più forte. Può vincere e come lo scudetto, ha riserve che spaccano la partita e alzano la qualità, potendo cambiare praticamente mezza squadra" ha detto prima di tornare su Calhanoglu: "Ad oggi in Italia non vedo uno come Calhanoglu, non ha competitor. L'Inter non lo ha fatto andare via perché il sostituto non c'è, è quasi impossibile da trovare".