Pomeriggio speciale per i tifosi dell'Inter, ma anche per Pio Esposito al suo primo incontro con i supporters della Beneamata. Nella giornata di oggi infatti il 94 dell'Inter è stato 'ospite' all'Inter Store San Babila per un incontro ravvicinato coi sostenitori interisti presenti sul luogo per scattare qualche foto con il gioiellino di Cristian Chivu che si è dilettato anche a firmare vari autografi.

"Un evento esclusivo che ha premiato i tifosi che nei giorni scorsi hanno acquistato una maglia ufficiale con personalizzazione della stagione 2025/26 all'Inter Store San Babila di Galleria Passerella 2 - si legge su Inter.it -. Un momento indimenticabile per tutti i partecipanti, che hanno potuto condividere la propria passione nerazzurra con Pio Esposito".