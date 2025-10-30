Non c'è tempo di rammaricarsi per il ko di Como per l'Hellas Verona, che deve subito resettare e pensare al lunch match di domenica contro l'Inter. "Dobbiamo lottare come squadra, la stagione è lunga e faremo i nostri punti, ne sono sicuro - le parole del centrocampista degli scaligeri alla tv del club -. Dobbiamo continuare così, rimanendo concentrati fino al 90'".