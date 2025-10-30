Arrivano le prime richieste di oblazione - il pagamento di una multa da 250 euro per estinguere il procedimento - da parte dei calciatori coinvolti nell’inchiesta milanese sul sistema di scommesse clandestine, che riguardava soprattutto poker online e puntate su sport diversi dal calcio. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dai pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini, aveva portato lo scorso maggio all’arresto di cinque persone, tra cui i presunti gestori del giro di puntate.

Hanno già presentato domanda in Procura Samuele Ricci (Milan), Raoul Bellanova (Atalanta) e Mattia Perin (Juventus). Nei prossimi giorni sono attese altre istanze che, con l’ok della Procura, consentiranno ai giocatori di archiviare la vicenda pagando la sanzione prevista.

In totale, l’inchiesta aveva coinvolto 13 calciatori, tra cui Fagioli, Zaniolo, Tonali, Florenzi e McKennie. Per la maggior parte si tratta di violazioni legate alla partecipazione a scommesse illegali, mentre Fagioli e Tonali – già indagati a Torino – devono rispondere anche dell’accusa di pubblicità alle piattaforme illecite, motivo per cui non potranno accedere all’oblazione e dovranno optare per il patteggiamento.

L’indagine si concentra soprattutto sui presunti organizzatori, Tommaso De Giacomo e Patrik Frizzera, che avrebbero usato la gioielleria Elysium per simulare vendite di orologi e ricevere bonifici a copertura dei debiti di gioco. Per loro e altri tre indagati, l’udienza per i patteggiamenti è fissata al 26 novembre.