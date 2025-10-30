Vittoria netta dell'Inter, che però la sblocca solo a metà ripresa contro la Fiorentina. Anche per questo, forse, nonostante il 3-0 finale, i voti della Gazzetta dello Sport sono morigerati.
Il migliore è Calhanoglu (7,5): "Trotterella e aspetta. All’improvviso estrae dalla valigia gli attrezzi del mago: sesto e settimo gol alla Fiorentina, l’avversaria prediletta".
Stesso voto per Sucic (7,5): "Titolare per la prima volta nel mese di ottobre, sembra più determinato nei duelli. E prende fiducia man mano, fino a progettare un gol da fuoriclasse".
Molto bene Bisseck da centrale (7): "Bella sorpresa. Da centrale concede uno scatto a Kean. Funziona l’idea trasgressiva, già provata a Bruxelles. Solo un grande portiere gli toglie il gol".
Positivo anche Bastoni (7): "Aggressivo e propositivo. De Gea gli strappa il sorriso con una parata da hockey dopo uno di quei recuperi alti che piacciono a Chivu".
Dimarco, Akanji e Bonny 6,5, mentre sono sufficienti tutti gli altri. Senza voto quelli entrati dalla panchina (ad eccezione dell'attaccante ex Parma).
Chivu 7: "Azzecca tutte le mosse strategiche: Bisseck in mezzo, Sucic a centrocampo. L’Inter domina con pazienza la partita e resta in scia delle prime".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
