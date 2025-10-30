Giornata speciale quest'oggi, al BPER Training Centre di Appiano Gentile, dove l'Inter è tornata in campo il giorno dopo la vittoria per 3-0 contro la Fiorentina. Due ospiti graditi hanno avuto l'opportunità di assistere all'allenamento della squadra di Cristian Chivu: Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, pallavolisti del Trentino Volley e della Nazionale italiana. I due giocatori, grandi tifosi delle Beneamata, hanno potuto incontrare e salutare i campioni nerazzurri, ricevendo in regalo due maglie di Alessandro Bastoni direttamente dalle mani del difensore. "Un onore essere qui, è bellissimo. Sempre forza Inter" hanno detto in coro.