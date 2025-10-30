Antonio Cassano, durante l'ultima puntata di Viva El Futbol in onda su Twitch, ha parlato degli allenatori di Serie A. "In prima fila metto Gasperini e Conte, in questo momento quelli che stanno facendo la differenza oltre alle squadre sono loro due", le sue parole.

"Per me hanno una marcia in più di tutte le altre - le sue parole -. Per me c'è una squadra che è la più forte, l'Inter, però Napoli e Roma hanno l'allenatore più forte in questo momento qua. L'Inter è lì però a -3. È anche vero che Chivu sta facendo un lavoro eccezionale".