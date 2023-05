In tribuna a San Siro c'erano anche Ivan Perisic e Achraf Hakimi. "Due che ricordano i tempi di San Siro con tanto affetto, ma soprattutto pure con qualche rimpianto. Se potessero, visto come stanno andando le rispettive esperienze a Londra e Parigi, tornerebbero a mettersi la maglia dell’Inter anche domani per rivivere i fasti di quando tutto era più sereno. Invece a giocarsi la finale di Champions c’erano gli ex compagni e loro stavano a guardare", sentenzia Tuttosport.