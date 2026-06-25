In collegamento attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto fa il punto sulla situazione di mercato in casa Inter, sottolineando come per Marco Palestra al Chelsea ormai manchino solo le firme e che Stefan de Vrij è a un passo dal Panathinaikos a parametro zero. I nerazzurri al momento sono sempre alla ricerca di un difensore centrale.

In attesa

La società rimane oggi una spettatrice interessata della trattativa per il rinnovo tra la Roma e Gianluca Mancini, che ha contratto in scadenza nel 2027. Le parti sono molto vicine ma la situazione è ferma da tempo, bisogna capire come si svilupperanno le cose. In questo caso, i Campioni d'Italia rimandono in attesa degli eventi.