La staff della nazionale francese sta pensando ad alcuni cambi di formazione in previsione della gara contro la Norvegia di domani, sfida che deciderà chi chiuderà il Gruppo I del Mondiale 2026 al primo posto. Secondo RMC Sport, non ci sarà una vera e propria rivoluzione, alla luce anche della posta in palio, ma Didier Deschamps darà l'ok a qualche ritocco, soprattutto in difesa, dove ​Malo Gusto dovrebbe sostituire Jules Koundé sulla fascia destra, e Maxence Lacroix giocare al posto di William Saliba in mezzo con l'inamovibile Dayot Upamecano; a sinistra ballottaggio apertissimo tra Lucas Digne e Théo Hernandez.

In mezzo al campo, possibile turno di riposo per Adrien Rabiot: Aurélien Tchouaméni si candida per sostituirlo affiancandosi a Manu Koné, che va verso la conferma dopo dopo l'ottima prestazione contro l'Iraq.

In attacco, impossibile rinunciare a Kylian Mbappé, trascinatore dei Blues nelle prime due partire della competizione: con lui dovrebbero giocare Michael Olise, Ousmane Dembélé più uno tra Bradley Barcola e Désiré Doué. Ancora panchina per Marcus Thuram, che ha sommato una manciata di minuti fino a qui.