Probabilmente pochi nella scorsa stagione, soprattutto tra fine gennaio e aprile, avrebbero scommesso su Inzaghi e Pioli presenti in panchina nella stagione 2023/24. Come spiega Tuttosport il tecnico del Milan a inizio 2023 aveva vissuto una profonda crisi, perdendo punti in campionato, uscendo dalla Coppa Italia e perdendo la Supercoppa italiana nel derby. Stesso discorso per Inzaghi, con 12 sconfitte, spesso è finito nel tritacarne con il rischio anche di saltare in corso d’opera. Invece, Inzaghi non ha mollato ha creduto nel suo lavoro e nella sua squadra e alla fine ha regalato qualche soddisfazione sia ai tifosi che alla società guadagnandosi anche il prolungamento del contratto con adeguamento verso l’alto dell’ingaggio attualmente da 5.5 milioni. L’annuncio potrebbe arrivare inizio della prossima settimana. Pioli ha il contratto fino al 2025, alla fine è rimasto lui in panchina. La società ha tagliato Maldini. Gli americani lo stimano e hanno deciso di affidargli il nuovo Milan. Entrambi hanno perso punti di riferimento nello spogliatoio. Inzaghi non ha fatto problemi, stessa cosa Pioli. Quanto basta per rendere ancora più bello il derby.

Daniele Luongo