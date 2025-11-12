Nonostante il mancato cambio di modulo, che sembrava dovesse arrivare già dall'estate ma che poi è stato messo in un cassetto, Cristian Chivu non ha abbandonato del tutto l'idea di una Inter con un 4-3-2-1 o un 4-3-3. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza sta valutando diversi profili e c'è un giocatore che ha rubato l'occhio.

Si tratta di Giovane del Verona, affrontato poco tempo fa in campionato. Ha segnato proprio ai nerazzurri il suo primo gol in Seire A, poi è stato a Milano a cena col suo vecchio amico Carlos Augusto. L'Inter ci sta pensando e il Verona valuta il giocatore 10-15 milioni di euro, ma se continuerà a migliorare potrebbe arrivare anche a 20. L'agente Beppe Riso ha parlato di lui anche con Milan, Atalanta e Roma, ma l'Inter c'è, anche perché in rosa non ha un attaccante con le stesse caratteristiche.

Le statistiche dicono che nella classifica dei dribbling, dietro Atta e Saelemaekers a 29, Nico Paz a 21 c'è proprio Giovane a 17.