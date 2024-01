Dopo aver chiuso il girone d'andata con 48 punti, Simone Inzaghi dovrà lavorare per riuscire laddove non è mai riuscito: migliorarsi nel girone di ritorno rispetto a quello d'andata. Tranne la stagione 2020-21, l'ultima alla Lazio con 34 punti in entrambi i gironi, il tecnico ha sempre avuto un peggioramento dopo il giro di boa. In tre occasioni, due alla Lazio (2017-18 e 2019-20) e una all’Inter (2021-22) ha chiuso con otto lunghezze in meno.

L'ultimo campionato citato è quello perso dopo aver accumulato un vantaggio di sette punti sul Milan, mentre oggi i punti in più della Juventus sono soltanto due. Rispetto a quella stagione l'Inter ha una competizione in meno da disputare, la Coppa Italia in cui è già uscita, ma potrebbe giocare una gara in più in Supercoppa Italiana e bisognerà capire dove arriverà in Champions League.

Anche per questo spesso il tecnico si è affidato al turnover, soprattutto tra difesa e centrocampo. Meno in attacco dove il livello delle seconde linee non è stato finora in linea con quello delle prime. Due anni fa, il tecnico non aveva Frattesi tra le alternative e probabilmente, riporta il quotidiano, il focus non era così fortemente sbilanciato sullo scudetto anziché sulle Coppe. Un fattore che può fare la differenza.