Khephren Thuram e Marcus Thuram insieme all'Inter? Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ricongiungimento dei due figli d'arte nella Milano nerazzurro. 

L'Inter osserva con particolare attenzione la situazione attorno al centrocampista bianconero della Juventus e lo ha indicato come possibile contropartita tecnica nell'ambito dei discorsi intavolati per Davide Frattesi. 

La Juventus sembra restia e lo stesso Khepren, in versione Babbo Natale, ha scherzato con DAZN svelando il regalo di Natale per il fratello Marcus. "Una bella maglia della Juve con scritto Thuram 19", le sue parole. 

Sezione: Focus / Data: Gio 25 dicembre 2025 alle 19:30
Autore: Raffaele Caruso
