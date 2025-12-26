L'ex attaccante dell'Inter e CT della Nazionale tedesca Jürgen Klinsmann commenta per Sky Sports Deutschland l'acquisto da parte del Milan dell'attaccante Niklas Füllkrug: "Sono felice per lui, penso che sia una buona mossa. Le cose al West Ham non sono andate come voleva. Questo trasferimento non può che essere positivo, può dare i suoi frutti, soprattutto con il Mondiale a soli sei mesi di distanza. Lui vuole davvero andare al Mondiale. E ha tutte le qualità per farlo. Il Milan è una buona squadra e spero semplicemente che lì abbia le occasioni da gol che forse non ha avuto al West Ham. Spero che entri nella squadra per il Mondiale. Il prossimo Mondiale è unico nel modo in cui viene giocato ora, ed è per questo che penso che questa sia la motivazione principale per questo trasferimento. Certo, avrebbe potuto aspettare un po' più a lungo al West Ham finché non fosse finalmente entrato in forma e non avesse iniziato a segnare anche lì, ma ha detto: "No, il tempo sta per scadere per me, e ho deciso di fare questo passo ora".

Per Klinsmann non ci saranno probiemi di ambientamento: "Si adatta a questo ruolo perché nel calcio giocato in Italia, e anche al Milan, l'efficienza è fondamentale, e lui lo è. È un tipo box-to-box, un numero nove che crea spazio per gli altri. Penso, ad esempio, a Christian Pulisic. Può anche giocare facilmente in una formazione a due punte con Santiago Gimenez e con altri giocatori. Potrebbe funzionare davvero".