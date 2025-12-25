Gianluigi Donnarumma vive un momento di grande serenità professionale e personale. Il portiere del Manchester City e della Nazionale italiana ha raccontato a Sky Sport i suoi primi mesi in Inghilterra, partendo dall’impatto con il club e con l’ambiente dei Citizens.

“Mi hanno fatto sentire importante fin da subito”, spiega Donnarumma, accostato anche all'Inter. “Volevo venire qui e sono felice della scelta. Ringrazio il presidente e il direttore, hanno fatto di tutto per portarmi a Manchester. Sto davvero bene”. Parole che certificano un inserimento rapido e senza frizioni.

Anche fuori dal campo l’esperienza inglese procede nel migliore dei modi. “Mi avevano detto che a Manchester si vive bene ed è vero. È una città perfetta per un calciatore, anche la mia famiglia è felice. Non esco molto, preferisco stare a casa, quindi la pioggia in più non è un problema”.

Sul piano sportivo, Donnarumma ha subito avvertito la differenza della Premier League: “Non mi aspettavo un impatto così positivo, ma il merito è della squadra. Mi hanno accolto benissimo. Qui c’è tanta intensità, tanta corsa, è un campionato diverso”.

Fondamentale anche il rapporto con i tifosi: “Sono speciali. Fin dalla prima partita ho sentito una connessione incredibile, ti danno qualcosa in più. Quando segniamo esulto con loro, si è creato qualcosa di davvero unico”.

Parole di grande stima anche per Pep Guardiola: “Ho un rispetto enorme per lui, mi aiuta tantissimo e il nostro rapporto è eccezionale”. E su Haaland: “È un ragazzo fantastico, semplice. So che ha spinto per portarmi qui, è un vero amico. Giocare con lui è tutto più facile”.