Il ritorno di Sommer in porta, mentre Calhanoglu dovrebbe partire dalla panchina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sono queste le due importanti novità di formazione in vista di Atalanta-Inter, match in programma domenica sera a Bergamo.
In cabina di regia potrebbe essere confermato ancora Zielinski se non si vorrà correre alcun rischio con il turco. Ai suoi lati Barella e uno tra Mkhitaryan e Sucic, con il primo leggermente favorito sul secondo.
Bonny si aggiunge alla lista di indisponibili in cui già figuravano Acerbi e Dumfries. Chivu sembrerebbe essere orientato a confermare Luis Henrique a destra, l'alternativa è Diouf. Sulla sinistra Dimarco, conferme in difesa con il terzetto Bisseck-Akanji-Bastoni davanti a Sommer. In avanti la ThuLa.
PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.
Raffaele Caruso
