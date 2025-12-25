La Serie A 2025-26 tornerà sabato 27 dicembre, con la 17esima giornata che si aprirà con il lunch match delle 12.30 tra Parma e Fiorentina, allo stadio 'Ennio Tardini'. L'Inter sarà di scena il giorno dopo, alla 'New Balance Arena' di Bergamo, per sfidare l'Atalanta: il kick-off è fissato per le 20.45.

Anche quest'anno il campionato di calcio sarà a riposo a Natale, un giorno nel quale in tutta la storia del nostro calcio si è giocato solo due volte: nell'annata 1955 e 1960, in entrambi i casi andò in scena la dodicesima giornata.