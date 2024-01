E' ancora in pieno corso di svolgimento l'apprendistato di Tajon Buchanan. Come riporta oggi Tuttosport, i test fisici una volta arrivato a Milano sono andati particolarmente bene, grazie anche al fatto che al Bruges (tolto il più recente periodo) ha sempre giocato.

Adesso non scende però in campo da 52 giorni. Ora sta imparando l'italiano, fondamentale anche secondo Inzaghi per capire le indicazioni non sonolo del tecnico ma anche dei compagni. Sta prendendo lezioni intensive, ma non lo aiuta essere arrivato in inverno.

Anche per questo non ha ancora giocato, ma i prossimi mesi saranno fondamentali anche per capire se Dumfries potrà essere ceduto con più faciilità viste le difficoltà in sede di rinnovo. Occhio, nel caso, a Wan-Bissaka e a Holm per l'estate.