Disavventura per Daniele Rugani, difensore della Juventus. La scorsa estate il giocatore venne fermato per un alcoltest a cui risultò positivo (era il 21 luglio), motivo per cui scattò la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza, con un'ammenda da 9mila euro e la sospensione della patente.

Il difensore, spiega La Stampa, avrebbe potuto pagare 5mila euro ed evitare così l'arresto fino a un anno, previsto in questi casi. Ha invece deciso di opporsi e ieri sarebbe dovuto comparire davanti al giudice per il giudizio immediato con l'obiettivo di chiedere l'ammissione della messa alla prova per sospendere il processo ed estinguere la pena con lavori di pubblica utilità. Non si è però presentato e l'istanza (affidata ora a un sostituto del suo legale) è stata rigettata perché proposta fuori tempo massimo. Significa, per Rugani, affrontare il processo a partire dal prossimo 23 maggio.