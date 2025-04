L'Inter butta due punti a Parma, cestina il doppio vantaggio e dà speranza al Napoli, che in caso di successo domani sera a Bologna si porterebbe ad un solo punto dalla capolista. "Alla Pinetina si diceva da giorni che a Parma sarebbe stata dura. Anche più del derby di Coppa Italia, giocato mercoledì scorso. Previsione azzeccata" scrive oggi La Repubblica, sottolineando anche che "i nerazzurri sono stati in campo per un tempo soltanto, segnando due gol ma sprecando lo sprecabile".

Adesso la testa dei nerazzurri si sposta sul Bayern Monaco e sulla Champions League, nella speranza che la squadra di Conte non passi al Dall'Ara.